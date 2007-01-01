Nur Meriç, ‘…Ve Mucizeydi Yaşamak’ adlı kitabında zor deneyimlerden çıkış yöntemlerini anlatıyor, karşılaştığımız zorlukları aşmak için motivasyon vermeye çalıştığını söylüyor.

Kişisel gelişim kitapları son zamanlarda altın çağını yaşıyor. Bunun nedeni ne sizce?

Kişilerin özel hayatları ve kişisel sorunlarına dönem dönem ülkede yaşanan üzücü olaylar da eklenince insanlar kişisel gelişim kitapları okumaya yöneldi, çünkü mutluluğa, huzura ve yaşam motivasyonuna ihtiyaç hisseder oldu. Bu anlamda gerçekten başarılı bir eser olumlu etkiler yaratabilir. Hayata yeni bir çerçeveden bakıp farklı süreçlerle olayları bize fayda sağlayacak şekilde yeniden değerlendirebiliriz. Okuduğumuz örnek hikayeler ve tespitler neyi yanlış yaptığımız veya ne yapmamız gerektiği noktasında farkındalık yaratıyor.

Kitabınızı diğer kişisel gelişim kitaplarından ayrı tutan en önemli özellik ne?

Kitabımı yazarken şahsi görüşlerimden çok geçerliliği kanıtlanmış bilimsel ve teknik kuramlardan yararlandım. Bir olayın 1-2 kuramdan çok daha fazlası kullanılarak birçok açıdan değerlendirilmesi gerektiğini ve bunun mümkün olduğunu göstermeye çalıştım. Kişisel gelişim, psikoloji kuramları ve spiritüel açıdan yaklaşarak ortak noktaları bulmaya çalıştım. Kitapta herkesin anlayacağı dilde kuramlar kullanarak atasözleri, deyimlerle ve halk hikayeleriyle örnekler verdim.

En basit anlamıyla ne yaparsak daha mutlu olabiliriz?

Tam olarak hayatımızda neler oluyor ve neler olmasını istiyoruz, istediğimiz noktada olmamızı engelleyen neler var? Kendi hayat anlamımızı keşfedebildik mi, anlamlı bir hayat yaşıyor muyuz? Ben sadece elimizdekilere şükrederek uzun vadede mutlu olunacağına inanmayan biriyim. Bu hayata bir kez daha gelemeyeceksiniz ve hiçbir zaman geçmişi değiştiremeyeceksiniz; anda kalıp geleceği değiştirebilirsiniz. Unutmayın ki genetik şifreniz gibi benzersizsiniz, kimse gibi olmaya çalışmadan ve size kimsenin nasıl olmanız gerektiğini söylemesine izin vermeden özgün bir hayat yaşayarak dünyaya imzanızı atabilirsiniz.

Günümüz insanının karşılaştığı en büyük sorunun ne olduğunu düşünüyorsunuz?

Hayatın anlamından ve amacından uzaklaşması. Öyle bir gizli örgüt var ki kimse onu bulup yok edemiyor. Kimlerden oluştuğu kesin olarak bilinmeyen ama hayatımızın iplerini elinde tutan, iş hayatımızın, özel hayatımızın en mahremine girebilen el alem örgütünden bahsediyorum. Gerçek gereksinimlerimizin fark edilip karşılanmaması hayata dolu dolu evet dememizi imkansızlaştırıyor. Bu durumda kişi büyük bir boşluk, esaret ve anlamsızlık hissediyor. Sadece size özel ve çok değerli bir anlamı var bu hayatın, lütfen onu keşfedin ve mutlu olun.



