“Duygunun binbir çeşidi hayatıma çok küçükken yerleşti, yazarlık serüveni de böyle başladı” diyen Balca Yücesoy, ilk kitabı ‘Ruhum Hep 4 Mevsim’de kendi dünyasından yola çıkarak insanı, hayatı, kısacası yaşama sanatını anlatıyor.

Röportaj: Gülru İncuAltı yaşında annemi ve babamı bir trafik kazasında kaybettim, sonrasında dedem ve anneannemle yaşamaya başladım. Onlarla beraber hüzünle aynı anda mutluluk, sonsuz güven ve şefkat çok hızlı bir şekilde girdi hayatıma, duygunun binbir çeşidiyle tanıştım. ‘Ruhum Hep 4 Mevsim’ tam da bunu anlatıyor.Kitabımı konuşma diliyle yazdım, çünkü insan saçmaladıklarını edebi bir dille, ciddi anlatamıyor. Adı üzerinde saçma, komik; bazen saçma ama hüzünlü ve bazen saçma ama öfkeli. Tam dört mevsim gibi… Ben içinden dünyaya ‘la la la la la laaaaaaaa’ ezgileri çıkan minicik bir arı kovanıyım.Bayıldığım kitaplar, hayranı olduğum yazarlar, aşık olduğum filmler ve hafızama kazınan binlerce olay var. Ama etrafımda yaşayan, tanıdığım ya da tanımadığım insanların sevinçleri, hüzünleri, öfkeleri, hayatı yaşama biçimleri ve bunları gözlemlemek bana hep ilham kaynağı oldu.Aslında en kolay yanı; kendim gibi yazabilmek yani aslında yazmıyorum. Kitap benim konuştuklarım. Yakınımdaki insanlara gün içinde neyi nasıl sesli anlatıyorsam kitapta da öyle yazdım. Konuştuklarımı yazdım yani. Bu en kolay yanıydı sanırım. En zor yanı ise benim gibi uyku düşkünü biri için uykusuz ve bol kahveli gecelerdi.Evet, yeni bir kitaba başladım ama bu ilk kitaptan biraz daha farklı. İkinci kitap bir roman. Bir kadın ve bir kız çocuğunun hikayesini anlatıyorum.