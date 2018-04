Bu sefer kendi hikâyesi!

Damon Albarn, projeden projeye koştuğu yaklaşık 25 yıllık müzik hayatının bu noktasında ilk kez bir solo albümle karşımızda

Gorillaz, The Good The Bad and The Queen en çok Albarn projeleri olmaları dolayısıyla ilgi odağıydı. Blur’ün de en merkezdeki ismiydi belki ama adlı adınca bir Damon Albarn solo albümüne kavuşmamız için uzunca bir süre beklememiz gerekti.

Albarn neredeyse 25 senelik müzik kariyerinin bu noktasında ilk solo albümü ‘Everyday Robots’la karşımızda. Bu albüm, genelinde Albarn’un ufaklığından başlayıp günümüze kadar uzanan, kendini anlattığı bir hikâye. Bugün geldiğimiz teknolojik çağdan şikâyetçi. Albümün ilk şarkısı Everyday Robots, Albarn’un yıllardır sürdürdüğü gezintileri sırasında çok sevdiğini belirttiği Afrika esintilerini hissettiren, bol sözlü, ürkütücü ince keman tınılarıyla dolu bir parça ve teknoloji yüzünden robotlaşan insanlığı anlatıyor. Selfish Giant parçası da televizyon yüzünden tüketilmiş bir ilişkinin enfes piyano soloları birlikteliğinde anlatımı. Photographs (You are taking now) ise yine günümüzün ruhsuz teknolojisinden, fotoğraflarından bahsediyor. Albüm boyunca müzik son derece profesyonel ve kuvvetli. Richard Russell’ın prodüksiyonunu yaptığı, Brian Eno ve Natasha Khan’ın da katkılarının bulunduğu Everyday Robots, yıllardır operadan proje gruba her noktada karşımıza çıkan Albarn’la gerçek bir tanışma olanağı sunuyor.