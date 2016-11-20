Red Bull Music Academy tarafından hayata geçirilen, Los Angeles, New York, Berlin ve Detroit gibi dünyanın pek çok prestijli şehrinde, belli dönemlerde uluslararası yayın yapan ‘RBMA Radio’ İstanbul’a taşınıyor.

Red Bull Music Academy (RBMA) Radio 11-20 Kasım 2016 tarihleri arasında Pera’nın proje alanı Pera 64’te geçici bir radyo istasyonu kuracak.

Dijital olarak tüm dünyaya yayın yapacak olan RBMA Radio Istanbul, 10 günde 70 sanatçı, 60 radyo programı, 6 paralel etkinlik ve 8 canlı stüdyo performansına sahne olacak.

Bu özel radyonun atmosferini koklamak içinse Şişhane’deki Pera 64’e uğramanız yeterli.



GÖKÇEN KAYNATAN EFSANELER KUŞAĞI’NDA

RBMA Radio İstanbul’un programı şehrin müzik endüstrisine dokunan tüm unsur ve sanatçılar gözetilerek yapılan bir seçkiyle oluşturuldu. İlk sekiz gün boyunca saat 16.00-17.00 arasında; elektronik müzik alanında Türkiye’de ilk kez üretim yapan usta isimlerden Gökçen Kaynatan, Yeni Türkü, Zafer Dilek, Seyyal Taner, Okay Temiz, Cahit Berkay ve Murat Özkent gibi Türk müziğine uzun yıllar emek veren isimlerin yer bulacağı Efsaneler Kuşağı, Türk pop müziğiyle ilgili yazdığı kitaplar ve yazılarla tanınan uzman isim Murat Meriç’in sunumuyla dinleyicilere ulaşacak.





10 günlük program kapsamında radyo stüdyosuna Mirkelam, Ayşegül Aldinç ve Yasemin Mori gibi başarılı isimler konuk olurken, İnsanlar, Can Güngör, 90BPM, Korhan Futacı Gaye Su Akyol, Ceylan Ertem, Palmiyeler ve Baba Zula gibi sevilen isimler ise stüdyoda, radyo üzerinden dinleyicilerle buluşacak ve canlı performanslar sergileyecek.







