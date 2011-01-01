Bugün günlerden iyi niyetli bir gün!

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Türk rock müziğinde kemik bir dinleyici kitlesi sahip olan GECE'nin yeni albümü "İyi Niyetli Bir Gün" bugün raflardaki yerini aldı

Vokalde Can Baydar, gitarda Erdem Başer, davulda Eren Çilalioğlu ve basgitarda Gökçe Balaban'dan oluşan GECE , yaklaşık iki yıl aranın ardından “İyi Niyetli Bir Gün” albümüyle bugün dinleyicisiyle tekrar buluştu. 2011 yılında yayımladıkları “GECE” ile Türk rock müziğinde kemik bir dinleyici kitlesi edinen ekip, geçtiğimiz yılın sonunda yayınlanan ilk klipleri “Yanımda Kal” ile yeni albümü aylar öncesinden müjdelemişti. Albümün prodüktörlüğünü ve düzenlemelerini Efe Bahadır ile birlikte üstlenen GECE, Babajım ve İstanbul Marşandiz stüdyolarında Volkan Gürkan (kayıt) ve Arzu Alsan (vokal ve yaylı kayıt) ile birlikte kaydettikleri “İyi Niyetli Bir Gün”ün miks aşamasında Jon Gray, Murat Bulut ve Efe Bahadır’la; mastering aşamasında ise Jay Franco, Tom Coyne ve Pieter Snapper ile birlikte çalıştı.



Kapak tasarımı ve illüstrasyonu Pelin Kırca’ya ait olan albümdeki şarkılar ise şu şekilde sıralanıyor:



· Sebebim Yok

· Derbeder

· Biri Var

· İyileşmiyor

· Zamanın Ruhu

· Yanımda Kal

· Ay Ay Ay

· Nilüfer

· Güller

· Uyandım

· Döngü Kapanır

· Bomonti Sokakları