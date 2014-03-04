Buika ve Pink Martini Açıkhava’da!

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Muhteşem bir konser; Buika ve Pink Martini 15 Temmuz'da Açıkhava’da bir araya geliyor

Aşkın tutkulu sesi Buika yepyeni albümü “La Noche Mas Larga"nın, Pink Martini yepyeni albümleri “Dream A Little Dream” yayınlandıktan hemen sonra çıktıkları “Get Happy"nin Avrupa Turneleri kapsamında Pasion Turca organizasyonu ile Türkiye’de ilk defa aynı gecede 15 Temmuz'da Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda!



Buika

İspanyol aşk şarkılarının tutkulu sesi Buika; en iyi şarkılarını bir araya getirdiği “En Mi Piel” albümünden sonra çıkardığı albümü 'La Noche Mas Larga' albümünün Dünya Turnesi kapsamında Pasion Turca organizasyonu ile 15 Temmuz'da İstanbul'da.



Flamenko ile cazı bir araya getirerek, flamenkoyu farklı boyutlara taşıyan ve dünya müziğine yepyeni bir tarz kazandıran Buika, "copla" söylediği şarkılarını adeta yaşıyor, kelimelerle oynuyor ve duyguları içerek kulaklara fısıldıyor. İkinci albümü “Mi Nina Lola” albümü ile İspanyol Müzik Ödülleri’nde “En İyi Prodüksiyon” ve “En İyi İspanyolca Albüm” dallarında, “El Ultimo Trago” albümü ile de “En İyi Tropikal Albüm Grammy”'sini kucaklayan Buika, yepyeni albümü La Noche Mas Larga'da kendi şarkıları ve de Siboney, Ne Me Quite Pas ve Throw It Away gibi klasikleşmiş şarkıları seslendiriyor.



56. Grammy ödüllerinde 'La Noche Mas Larga' albümü ile 'En İyi Latin Caz Albümü'ne aday olan, aşkın tutkulu sesi Buika, 15 Temmuz'da İstanbullu hayranlarına unutulmaz bir müzik şöleni yaşatacak. Belki gecede bir sürpriz yaşarız, Buika Pink Martini ile de bir düet yapar, belli mi olur ? Buika hayranlarına duyurulur, sanatçı konserin ilk yarısında sahne alacaktır.



Pink Martini

"Sympathique", "Hang on Little Tomato", "Hey Eugene!", "Splendor in the Grass", "Joy to the World", "1969" ve "A Retrospective" albümleri ile Türkiye'de büyük bir hayran kitlesine sahip, her albümleri ile altın ve platin plak kazanan Pink Martini, yepyeni albümleri “Get Happy“'nin Avrupa turnesinin kapsamında Pasion Turca organizasyonu ile 15 Temmuz'da İstanbul'da.



18 aylık uzun ve maceralı ‘Get Happy’ kayıtlarının yolculuğuna Phyllis Diller’ın vefat etmeden önce yapmış olduğu son kayıt 'Smile' şarkısı ile başlayan grup, Avustralyalı başarılı kabare divasi Meow Meow, alımlı ve alışılmadık Fransız Philippe Katerine, yakışıklı ve ışıl ışıl radyo süperstarı Ari Shapiro, sıcakkanlı harika kardeşler The Von Trapps ve muhteşem bir performansla Rufus Wainwright'ın albümlerine konuk olması ile hayranlarına muhteşem bir müzik şöleni sunuyor.



'Quizas Quizas Quizas', 'Sway', 'Smile' gibi unutulmaz eserleri yepyeni albümlerinde yorumlayan grup, Türk sevenlerine de büyük bir sürpriz yaparak 'Üsküdar' şarkısını 'Get Happy'ye ekledi. Get Happy için hala stüdyodayken, Thomas Lauderdale eş zamanlı olarak The Sound of Music- Neşeli Günler filmiyle meşhur olan Captain ve Maria Von Trapp’ın gerçek torunları Sofia, Melanie, Amanda ve August von Trapp’ın da konuk olduğu, grubun 8. stüdyo albümü, "Dream a Little Dream" için çalışmaya başladı. Von Trapp kardeşler de 12 yıldır beraber şarkı söylüyorlar ve konserlerle tüm dünyayı turluyorlar. Thomas Lauderdale’in sihirli yörüngesine çekilen kardeşler artık Portland, Oregon’da birlikte yaşıyorlar ve son iki yıldır sık sık Pink Marti’nin konserlerinde de konuk sanatçı oluyorlar. Albüm İsveç’ten Ruanda’ya, Çin’den Bavyera’ya kadar zik zaklar çizerek dünyayı dolaşıyor ve The Chieftains, Wayne Newton, "Jungle" Jack Hanna ve (Orijinal The Sound of Music- Neşeli Günler filminde Liesl karakterini oynayan) Charmian Carr gibi isimleri konuk ediyor. Albüm tüm dünyada 4 Mart 2014‘te yayınladı.



Samurayların aşk şarkılarından 1930’ların Küba müziğine, Fransız şansonlarından Brezilya sokak şarkılarına kadar dinlemesi en keyifli şarkıları tozlu raflardan bulup çıkaran topluluk, Storm Large'ın kulak pası silen sıcak vokali ve yepyeni şarkıları ile yine unutamayacağınız bir konser için 15 Temmuz'da İstanbul'da. Pink Martini hayranlarına duyurulur, konserin 2. yarısında sahne alacak.