Buket Uzuner'in anneler için okuma listesi

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Anne ve yazar Buket Uzuner’e annelerin okumasını tavsiye ettiği kitapları sorduk.

“Yakında anne olacak kadınların çocuklarının hayal güçlerini bastırıp, yok etmek gibi bir ‘günah’ işlememeleri için kendi çocukluklarını hatırlamalarını temel alan bir mantıkla kitap listesi hazırladım. Hamile kadınlar, geleceğin sanatçı ve bilimcilerine masallar anlatacaklarını hatırlasınlar diye bence bu beş kitabı okumalılar...” diyor Buket Uzuner.

1. Bir Şeftali, Bin Şeftali/Samed Behrengi

2.Tom Sawyer/Mark Twain

3. Küçük Prens/Antoine de Saint-Exupéry

4. Charlie’nin Çikolata Fabrikası/Roald Dahl

5. Peter Pan/J.M Barrie