Burlesque Fest ile şov zamanı!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

360istanbul’da gelenekselleşen Burlesque Fest, yine hem sanata, hem gözlere hitap edecek

İki senedir dünyanın ünlü Burlesque sanatçılarının katılımıyla gerçekleştirilen Burlesque Fest, bu yıl da renkli karelere sahne olacak. Geçen festivallerde gördüğü yoğun ilgiyle bu sene 360istanbul, iki gün üst üste 2 Mayıs Cuma ve 3 Mayıs Cumartesi gecelerinde nefesleri kesecek şovlar için Burlesque perdesini aralıyor. Abartılı ve alaycı bir şekilde dansla oyunculuğu birleştiren Burlesque, renkli şovlar, kostümler, dans koreografileri, hatta biraz seksapellik ile ön plana çıkıyor. İki yıldır ünlü Burlesque şovlarına ev sahipliği yapan 360istanbul, yine sanat ve eğlencenin birlikteliğinden doğan gösterilerle, Avrupa’nın ünlü Burlesque sanatçılarının iddialı şovlarına sahne olacak. Özel hazırlanan bir menü eşliğinde Avrupa’da kabare tadında geçecek Burlesque Fest, kostümleri, lüks aksesuarları, abartılı makyajıyla sanatla seksapelliğin teatral yorumunu sunacak.