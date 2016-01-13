Kadınların “Bunalım Komedisi” herkesi etkisi altına alacak...

Ece Temelkuran’ın ilk kitabı “Bütün Kadınların Kafası Karışıktır” tiyatro oyunu oldu! Deniz Çakır, Şebnem Sönmez, Zeynep Kankonde, İpek Türktan Kaynak ve Kadir Çermik’in rol aldığı oyun; dikkat çekici kadrosuyla yılın en iddialı bunalım komedisi olmaya hazırlanıyor. AYSA Prodüksiyon Tiyatrosu tarafından sahneye konan oyun; 13 Ocak 2016, Çarşamba akşamı Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde perdelerini açıyor.

Ece Temelkuran’ın 1996 yılında yayınlanan ilk kitabı, önce Seray Şahiner tarafından uyarlandı, ardından Selen Uçer tarafından günümüzde geçen bir olay örgüsü eklenerek kara komedi bir tiyatro oyununa dönüştürüldü. Kitabın yeni bir yorumu olarak nitelendirilebilecek “Bütün Kadınların Kafası Karışıktır” oyunu, dikkat çekici ekibiyle güldürmeye geliyor.

Oyunun hem yazarlığını, hem de yönetmenliği üstlenen ödüllü oyuncu Selen Uçer, “Bütün Kadınların Kafası Karışıktır” için deneyimli ve ünlü oyuncuları bir araya getirdi. Deniz Çakır, Şebnem Sönmez, Zeynep Kankonde, İpek Türktan Kaynak ve Kadir Çermik’in, alışkın olduğumuz ama bir o kadar da eğlenceli ve sıra dışı 5 karakteri canlandırdığı oyun; her türlü baskı altında verilen yaşam mücadelesini, kadınlarının kafasındaki “sistemli karışıklığını” sorguluyor.

Kocasından ayrılan, son kitabı yeni yayınlanmış yazar Ebru Uysal, bir buhran geçirmektedir. Evinin balkonundan bir intihar girişiminde bulunur. Komşuları Perran, ünlü şarkıcı Meltem Kaya ve yardımcısı Aysel cama çıkarlar ve onu durdurmaya çalışırlar. Ebru’nun isyanı devam ederken yüzleşmeler yaşanacaktır.

Oyunun dramaturgluğunu Saim Güveloğlu, dekor ve kostüm tasarımını Natali Yeres gerçekleştiriyor. Prömiyerini, 13 Ocak 2016, Çarşamba akşamı saat 20:30’da Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirecek olan “Bütün Kadınların Kafası Karışıktır”; prömiyerinin hemen ardından 14 Ocak 2016, Perşembe akşamı 20:30’da yine Trump Kültür ve G��steri Merkezi sahnesinde izlenebilir. Oyuna ait biletler; Biletix’ten ve Trump Kültür ve Gösteri Merkezi gişesinden temin edilebilir.