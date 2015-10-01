Cahide Sonku Müzikali

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Gökhan Erarslan'ın yazdığı, Kemal Başar'ın yönettiği eserde Cahide Sonku'ya sahnede Nilüfer Açıkalın hayat veriyor.

Tiyatro Keyfi, Rain Man, Shakespeare'in Bütün Eserleri - Hafif Kısaltılmış, Öykülerden Oyunlar ve yetişkinlere kukla Romeo ve Juliet'ten sonra yeni eseri Cahide Sonku Müzikali'nin prömiyeri için gün sayıyor. Topluluk, sanat ve özel yaşamı ile bir döneme damga vurmuş efsane sinema ve tiyatro oyuncusu, ilk Türk sinema yapımcısı ve yönetmeni Cahide Sonku'nun olağanüstü dramatik yaşam öyküsünü çağdaş bir müzikal melodram olarak sahneliyor.

Eserin prömiyeri 1 Ekim 2015, Perşembe günü, saat 20.30’da Borusan Oto Dolmabahçe Sahne'de yapılacak.