Çapalı doktorlar 'Açık Denizde' ile sahnede!

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Üniversite tiyatrosu geleneğinden gelen doktorlardan oluşan Çapa Oyuncuları çarşamba akşamı Polonyalı yazar Slawomir Mrozek'in oyunu 'Açık Denizde' ile seyirci karşısına çıkıyor

Tiyatroyla, 30 yıllık bir geçmişi olan İstanbul Tıp Fakültesi Tiyatro Topluluğu’nda tanışan ve iki senedir de ‘Çapa Oyuncuları’ adıyla tiyatro yapan doktor-tiyatrocular çarşamba akşamı ‘Açık Denizde’ adlı oyunlarıyla sekizincikat’ta sahne alacak.



Altı yıllık eğitim hayatları boyunca üniversite tiyatrosuyla ilgilenen topluluk üyelerinin çoğu bugün farklı devlet hastanelerinde doktor olarak çalışmakta. İkinci yılını dolduran Çapa Oyuncuları’nın yeni oyunu ‘Açık Denizde’, Polonyalı yazar Slawomir Mrozek’in imzasını taşıyor. Murat Aktepe, Mesut Yağcı, Serkan Akan ve Salih Bilen’in sahne aldığı oyunun reji, dekor, ışık ve kostümü ise kolektif bir emeğin ürünü.



Oyun, bir salın üzerinde sağ kalmaya çalışan üç kişiden hangisinin diğer ikisi için feda edileceğinin bürokratik yöntemlerle tartışıldığı tek perdelik bir komedi. Çapa Oyuncuları’nın yorumuyla ‘Açık Denizde’ 28 Mayıs çarşamba, 21.00’da Beyoğlu’ndaki sekizincikat’ta izlenebilir.