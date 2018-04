Cash'in kayıp albümü

Johnny Cash hayranları bu habere çok sevinecek!

Gelmiş geçmiş en sıra dışı isimlerden biriydi Johnny Cash ve şimdi, yıllar önce kaydettiği ‘Out Among The Stars’ı dinleyecek olmanın tarifsiz mutluluğu içindeyiz. ‘Out Among The Stars’, ilk kez 2012 yılında Cash’in oğlu John Carter Cash tarafından ailesinin Tennessee Hendersonville’deki evindeki arşivini toplarken bulundu. John Carter Cash, usta müzisyenleri bir araya topladı ve albüme tekrardan master yaptı. Cash’in yaşarken yaptığı son albüm olduğunu da not düşelim meraklısı için…