Caz Festivali biletleri satışta!

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17 yıldır Garanti Bankası’nın sponsorluğunda düzenlenen İstanbul Caz Festivali’nin 21’incisinin biletleri satışa çıkıyor

1-16 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek 21. İstanbul Caz Festivali’nin biletleri 9 Mayıs Cuma sabahından itibaren temin edilebilecek. Hugh Laurie’den Katie Melua’ya, Manu Katché ve Richard Bona’dan Hugh Masekela’ya cazın pekçok farklı ismini ağırlamaya hazırlanan 21. İstanbul Caz Festivali, 13 farklı mekânda 200’ü aşkın yerli ve yabancı sanatçının katılımıyla gerçekleştirilecek 28 konserle, bu yaz yine İstanbul’u hareketlendirecek. Festival kapsamında bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek “Parklarda Caz” konseri gibi ücretsiz etkinliklerin yanı sıra dünyadan ve Türkiye’den önemli caz isimlerinin konserlerini de içerecek festival, yine yaza damgasını vuracak bir programla takipçilerinin karşısına çıkacak.



Cazseverler 21. İstanbul Caz Festivali biletlerini 9 Mayıs Cuma günü 10.00’dan itibaren;



• Biletix satış noktaları,

• Biletix çağrı merkezi (0216 556 98 00),

• Biletix web sitesi (www.biletix.com)

• Garanti paramatiklerden ve

• Hizmet bedelsiz olarak Ana Gişe İKSV’den alabilecek. Ana Gişe İKSV hafta içi her gün, tüm cumartesiler ve 11 Mayıs Pazar günü 10.00-18.00 arasında açık olacak.



Siyah ve Beyaz Lale Kart sahipleri festival biletlerini 5 ve 6 Mayıs, Sarı ve Kırmızı Lale Kart sahipleri biletlerini 7 ve 8 Mayıs tarihinden itibaren, %20–25 oranındaki Lale üyelerine özel indirimlerle alabilecek. Bilet alımlarında kredi kartı da geçerli olacak ve her gösteride tam biletlerin yanı sıra öğrenciler için indirimli bilet de satılacak. 21. İstanbul Caz Festivali program kitapçığı İKSV Ana Gişe’den ve Biletix satış noktalarından temin edilebilecek. Müzikseverler bu yıl festival programına, program kitapçığı ve festivalin resmî web sitesi caz.iksv.org’un yanı sıra İKSV Mobil uygulamasından da ulaşabilecek. Vodafone Red’in katkılarıyla geliştirilen İKSV Mobil uygulaması AppStore ve Google Play’den ücretsiz olarak indirilebilir. İKSV Mobil’e ek olarak festivaldeki konserlerin bilgilerine İKSV Kitaplık uygulamasından da ulaşılabilecek.Yeni İKSV Kitaplık uygulamasıyla, İstanbul Festivalleri ve Bienalleri’nin tüm yayınları iPad ile okunabilecek. AppStore’dan ücretsiz olarak indirilebilecek İKSV Kitaplık üzerinden İstanbul Caz Festivali’nin program kitapçığı ve Haziran ayında yayımlanacak İstanbul Caz Festivali Dergisi kolaylıkla okunabilecek.