Caz Festivali Haliç kıyısında

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Caz Festivali kapsamında bugün Santralistanbul'da iki konser var. Dünya çapında müzisyenlerle çalışmış Manu Katche gibi bir usta üç iddialı müzisyenle sahnede. Yarın da Chick Corea cazseverleri bekliyor.

Bugün festival, Haliç kıyısında Santralistanbul kampüsünde mola veriyor. Günün menüsünde uluslararası yıldızlardan oluşan bir dörtlü var. Saat 21.15’de başlayacak konserde Manu Katche, Richard Bona, Stefano Di Battista, Eric Legnini birlikte çalacak. Topluluk, Peter Gabriel, Sting gibi müzisyenlerle yaptığı işbirlikleriyle bilinen ve ECM plak şirketinin en önemli müzisyenlerinden olan davulcu Manu Katché, kuşağının en iyi bas virtüözlerinden sayılan Richard Bona, Blue Note müzisyenlerinden saksofoncu Stefano Di Battista ve Belçika'nın en önemli ve tanınmış caz piyanistleri arasında sayılan Eric Legnini'den oluşuyor. Onlardan hemen önce de 19.45’ten itibaren piyanist Giovanni Mirabassi, adını veridği üçlüyle sahnede olacak.



FESTİVALDE YARIN: Yıldızların günü

Bugün Haliç Kongre merkezinde dünya cazının yaşayan en önemli isimlerinden piyanist Chick Corea ve bas gitarist Stanley Clarke birlikte çalacaklar. Konser saat 21.30’da. aynı sahnede onlardan önce çıkacak ekip de az değil. 19.00’da 1960'lardan bu yana, gelmiş geçmiş en yaratıcı caz piyanisti kabul edilen Brad Mehldau ile Phronesis, Dhafer Youssef ve Gretchen Parlato gibi isimlerle çalışan davulcu Mark Guiliana caz ve elektronik müziği görülmemiş bir şekilde harmanladıkları "Mehliana" adlı projelerini seslendirecek.