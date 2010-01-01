Caz Festivali'nde bu hafta sonu...

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21. İstanbul Caz Festivali’nin bu haftaki konuklarını kaçırmayın. Cécile McLorin Salvant ve Kellylee Evans ile müzik dolu bir hafta sonunun keyfini çıkarın.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 17 yıldır Garanti Bankası sponsorluğunda düzenlenen İstanbul Caz Festivali’nin 21’incisi, bu haftasonu müzikseverleri cazın yükselen kadın vokalleriyle buluşturuyor. Cécile McLorin Salvant 11 Temmuz’da, Kellylee Evans ise 12 Temmuz’da festivalin konuğu oluyor. Cécile McLorin Salvant konseri öncesi Darcy James Argue sahne alacakken, 12 Temmuz’da “Kanada Sahnesi”ni kapsamında hayranlarıyla buluşacak olan Kellylee Evans, sahneyi Baba Zula ve Brandi Disterheft Trio ile paylaşacak.



Efsane caz şarkıcılarının günümüzdeki mirasçısı Cécile McLorin Salvant, Darcy James Argue ile birlikte festivalde

11 Temmuz Cuma günü Raymond Weil sponsorluğunda, Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi’nde gerçekleştirilecek gecede, 21.15’te sahneye ilk olarak “big band” geleneğini 21. yüzyıla uyarlayan müzisyen ve besteci Darcy James Argue çıkarak topluluğuyla Brooklyn müzik ruhunu sahneye taşıyacak. Billy Holiday, Ella Fitzgerald gibi isimlerle kıyaslanan 25 yaşındaki genç yetenek Cécile McLorin Salvant ise hemen ardından, 22.45’te yine Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi’nin etkileyici terasında İstanbullu izleyicilerle buluşacak.



2010 yılında daha 20 yaşındayken Thelonious Monk Enstitüsü’nün düzenlediği vokal caz yarışmasında birinci olarak dikkatleri üzerine çeken Cécile McLorin Salvant ilk albümü “Cécile”’i 2010 yılında çıkadı. 2013 yılında çıkan son albümü “WomanChild” En İyi Caz Vokal Albümü dalında Grammy’ye aday olan sanatçı, modern caz, klasik blues ve erken dönem Amerikan caz vokal geleneğine hakimiyetiyle dikkat çeken bir isim. Kanada asıllı, Brooklyn’li besteci Darcy James Argue ise caz, klasik müzik ve rock müziğin temel taşlarını müzikal paletinde bir araya getiriyor. “Topluluk Müziği” alanında Grammy ve Juno adaylıkları bulunan grubun 18 kişilik orkestrası Secret Society, olağanüstü bir uyum ve enerji ile bu eşsiz besteleri seslendiriyor.



Festivalde “Kanada Sahnesi”: Kellylee Evans / Baba Zula / Brandi Disterheft Trio

Festival bu yıl değişik müzik tarzlarını temsil eden Kanadalı müzisyenlere özel bir yer ayırıyor. 12 Temmuz Cumartesi KüçükÇiftlik Park’ta 18.00’da başlayacak gecenin ilk konuğu Kanadalı akustik basçı Brandi Disterheft. Juno ödüllü ilk albümü dahil olmak üzere bugüne kadar çıkardığı üç kaydıyla yükselen Vancouverlı Brandi Disterheft ve triosu; caz, blues, bebop ve balladlara uzanan eklektik müzikleriyle geceye dinamik bir başlangıç yapacak.



Gece, saatler 20.30’u gösterdiğinde kendi neslinin en güzel seslerinden biri olarak kabul edilen, caz ve soul şarkıcısı, Torontolu Kellylee Evans’ın konseri ile devam edecek. Nina Simone’ye adadığı 2010 tarihli albümüyle beğeni toplayan Kellylee Evans, ardından 22.15’te sahneyi saykodelik tınılar ile geleneksel müziği etkileyici sahne performanslarında birleştiren Babazula’ya bırakacak. Etkinliğe Kanada İstanbul Başkonsolosluğu öncülüğünde Tüprag, Alacer Gold, BlackBerry, air canada ve Özgün Group sponsor olarak destek veriyor.



Festival Biletleri

Konserlerin biletleri Biletix satış noktaları, BİLETİX çağrı merkezi (0216 556 98 00), BİLETİX web sitesi (www.biletix.com), ana gişe İKSV (hafta içi ve cumartesi günleri 10.00-18.00 arasında hizmet veren gişe, pazar günleri kapalıdır) ve konser günü mekanda açılacak gişelerden temin edilebilir. Lale Kart sahipleri, %20–25 oranındaki “Lale üyelerine özel indirimlerle alabilirler. Bilet alımlarında kredi kartı da geçerli ve her gösteride tam biletlerin yanı sıra öğrenciler için indirimli bilet de satışa sunuluyor.



Festival Programı

21. İstanbul Caz Festivali, 16 gün boyunca Twitter hesabını Kaan Sezyum’a, Instagram hesabını da Muhsin Akgün’e emanet ediyor. Müzikseverler festival programına ise, festivalin resmî web sitesi caz.iksv.org’un yanı sıra İKSV Mobil uygulamasından da ulaşabiliyor. Vodafone Red’in katkılarıyla geliştirilen İKSV Mobil uygulaması AppStore ve Google Play’den ücretsiz olarak indirilebilir.



Festivaldeki konserlerin bilgilerinin yanı sıra İstanbul Caz Festivali Broşürü ve İstanbul Caz Festivali Dergisi’ne AppStore’dan ücretsiz olarak indirilebilen İKSV Kitaplık üzerinden kolaylıkla ulaşılabiliyor. İstanbul Caz Festivali geçen yıl olduğu gibi bu yıl da festivalin programını dopdolu bir içerikle tanıttığı festival dergisini yayımladı. Türkiyeli sanatçılardan yazılar ve görüşlerin de yer aldığı dergi, festival mekanlarından temin edilebilir.