Caz geliyor!

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21. İstanbul Caz Festivali, 1–16 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek

Festival bu yıl da cazın önde gelen isimlerinden güncel müziğin yıldızlarına kadar birçok ismi İstanbul’un 13 farklı mekanında ağırlayacak. 21. İstanbul Caz Festivali, 13 farklı mekânda 200’ü aşkın yerli ve yabancı sanatçının katılımıyla gerçekleştirilecek 28 konserle, bu yaz yine İstanbul’u caz müziğinin efsaneleriyle hareketlendirecek. 21. İstanbul Caz Festivali’nin tam programı Bej Karaköy’de yapılan basın toplantısıyla tanıtıldı. Toplantıda, İKSV Genel Müdürü Görgün Taner’in açılış konuşmasının ardından Garanti Bankası Kurumsal Markam Yönetimi ve Pazarlama İletişimi Birim Müdürü Elif Güvenen de bir konuşma yaptı. Güvenen konuşmasında “Bugün burada, 17 yıldır İKSV ile sürdürdüğümüz dostluğun ve yol arkadaşlığının bizim için ne kadar değerli olduğunu bir kez daha ifade etmek isterim. Bireye ve topluma değer katan İstanbul Caz Festivali’ni, uzun yıllardır ‘Garanti Caz Yeşili’ ile desteklemekten büyük mutluluk duyuyoruz. Dileğimiz, caz müziğinin çok daha geniş kitlelerde hayat bulması” dedi. Toplantıda daha sonra söz alan İstanbul Caz Festivali Direktörü Pelin Opcin, festivalin programında yer alan konserlerle ilgili bilgi verdi. Caz dünyasından da önemli isimlerin katıldığı toplantı, Muhsin Akgün, Elif Çağlar, Çağlayan Çevik, Kaan Sezyum, Emel Kurhan gibi tanınmış gazeteci ve sanatçıların konuk DJ’lik yaptığı partiyle devam etti.