Caz'ın büyülü şarkıları Deezer'da

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Deezer, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 21. İstanbul Caz Festivali’ne, caza gönül veren 11 usta isim tarafından oluşturulan özel çalma listeleriyle eşlik ediyor.

Barış Selimoğlu nam-ı diğer DJ Barthez, sinema yazarı Cüneyt Cebenoyan, caz müzisyenleri Elif Çağlar, Ferit Odman, Jon Batiste, Kerem Görsev, Mark Guiliana ve Ozan Musluoğlu, Cazkolik.com’un kurucusu Feridun Ertaşkan, fotoğraf sanatçısı Muhsin Akgün ve çok yönlü müzik adamı Murat Beşer tarafından özel olarak hazırlanan çalma listeleri ile Deezer, 21. İstanbul Caz Festivali süresince cazla dolu enfes bir müzik yolculuğu yaşatacak.



Deezer’ın 30 milyondan fazla şarkının yer aldığı arşivinden derledikleri çalma listelerini Deezer kullanıcılarıyla paylaşan, caza gönül veren 11 ismin çalma listelerinin yer aldığı özel sayfaya bu linkten ulaşılabilir: http://try.deezer.com/istanbulcazfestivali/

