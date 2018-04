Cazın yaşayan efsane divası, Grammy ve Tony Ödülleri sahibi Dee Dee Bridgewater bir kez daha Ankaralı müzik severlerle buluşuyor!





Dee Dee Bridgewater, 40 yılı aşkın kariyeri boyunca caz klasiklerini alışılmışın dışında eşsiz ve cesur bir şekilde yorumlayarak en üst düzey caz vokalistleri arasındaki yerini almıştır. 3 Grammy ödüllü sanatçı, her zaman farklı müzik türleri arasında bir köprü oluşturmuştur.Efsanevi Thad Jones/Mel Louis Big Band de olmak üzere 70’ler boyunca Mac Roach, Sonny Rollins, Dexter Gordon ve Dizzy Gillespie gibi saygın caz müzisyenleriyle beraber performanslar sergilemiştir. 1980’lerde pop müziğin tüm dünyayı sarmasıyla beraber Paris’e yerleşmiş ve tüm dikkatini caz müziğine vermiştir. Universal Music etiketiyle çıkarttığı “Keeping Tradition” albümü ile büyük beğeni toplamıştır. Neredeyse tüm albümleriyle Grammy ödüllerine aday gösterilmiş ve Ella Fitzgerald onuruna hazırladığı “Dear Ella” albümü ile müthiş bir başarıya imza atarak sahip olduğu üç Grammy’nin ikisini aynı albümle almıştır.Sanatçı, 1975’te “The Wiz” müzikalindeki “Glinda” rolüyle Tony Ödülü’nü kazanarak müziğe paralel olarak sürdürdüğü müzikal tiyatro kariyerinde de başarısını göstermiştir. “Sophisticated Ladies”, “Black Ballad”, “Carmen”, “Cabaret” ve “Lady Day” müzikallerinde oynayan Bridgewater, İngiliz Laurence Oliver Ödülleri müzikal dalında “En İyi Kadın Oyuncu” ödülüne aday gösterilmiştir. Tüm dünyada halen verdiği konserlerin yanı sıra, New York’taki Little Schubert Tiyatrosu’nda sahnelenmekte olan “Lady Day” müzikalinde Billy Holiday rolü ile başrol oynamaktadır.Aynı zamanda, Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi olan Bridgewater, dünyadaki açlıkla mücadele için küresel tabanlı projelerin finanse edilmesi adına uluslararası dayanışmalara öncülük etmektedir. Ayrıca, NPR ödüllü “Jazz Set with Dee Dee Bridgewater” programı ile 11 yıldır Amerikan WBGO Radyosu’nda program yapmaktadır.Dee Dee Bridgewater 2006 yılında hala unutulmayan konserinden sonra bir kez daha, bu sefer tüm kariyerini özetlediği dünya turnesi kapsamında 20 Kasım’da yine Vokaliz Organizasyon farkıyla Ankaralı müzikseverler ile buluşacak.www.biletix.com20 Kasım Perşembe 201420.301. Kategori - 125.00 TL2. Kategori - 90.00 TL3. Kategori - 65.00 TL4. Kategori - 45.00 TL