Cazla popu sentezleyen Melbreeze 7. albümü “Yok Ya!”yı müzikseverlerle buluşturdu.

"Şakkadana", "Vay Hayvan Vay" ve "O Biçim" şarkılarından oluşan "Yok Ya!" EP’ sinin kayıtları, mix ve mastering’i Frank Sinatra, Rolling Stones, Michael Buble ve Rihanna gibi dünyaca ünlü müzisyenlerin de albümlerinin hazırlandığı Los Angeles East West Stüdyoları ve Kinsey Stüdyoları'nda yapıldı.



Daha önceki albümlerinde hepimizin bildiği şarkıları coverlayan Melbreeze'nin 7. albümünde yeni şarkılar da yer alıyor. Dijital platformlarda müzikseverlerle buluşan EP önümüzdeki günlerde müzik marketlerdeki yerini alacak.

