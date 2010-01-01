Cécile McLorin Salvant Caz Festivali'nde

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Efsane caz şarkıcılarının günümüzdeki mirasçısı Cécile McLorin Salvant Darcy James Argue ile birlikte Raymond Weil’in desteği ile 21.İstanbul Caz Festivali’nde.

Billy Holiday, Ella Fitzgerald gibi isimlerle kıyaslanan 25 yaşındaki genç yetenek Cécile McLorin Salvant Raymond Weil sponsorluğunda 11 Temmuz Cuma akşamı 21.15’te Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi’nin etkileyici mekanında hayranlarıyla buluşacak. Gecenin başında ise “big band” geleneğini 21. Yüzyıla uyarlayan müzisyen, besteci ve topluluk lideri Darcy James Argue 18 kişilik topluluğuyla Brooklyn müzik ruhunu sahneye taşıyacak.



Sanatçılar Hakkında:

2010 yılında daha 20 yaşındayken Thelonious Monk Enstitüsü’nün düzenlediği vokal caz yarışmasında birinci olarak dikkatleri üzerine çeken Cécile McLorin Salvant ilk albümü “Cécile”’i 2010 yılında çıkadı, 2013 yılında çıkan son albümü “WomanChild” En İyi Caz Vokal Albümü dalında Grammy’ye aday olan sanatçı, modern caz, klasik blues ve erken dönem Amerikan caz vokal geleneğine hakimiyetiyle dikkat çeken bir isim.



Kanada asıllı, Brooklyn’li besteci Darcy James Argue caz, klasik müzik ve rock müziğin temel taşlarını müzikal paletinde bir araya getiriyor. 18 kişilik orkestrası Secret Society olağanüstü bir uyum ve enerji ile bu eşsiz besteleri seslendiriyor.