Cem Adrian “Cam Havli” ile Jolly Joker'de!

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Cem Adrian; 2 Mayıs Cuma akşamı Jolly Joker İstanbul sahnesinde

Farklı ve cesur müziği ile müzikseverlerin beğenisini toplayan Cem Adrian konserlerinde; çok sevilen şarkılarını, gün geçtikçe artan hayranlarıyla bir ağızdan seslendiriyor. Adrian; Türkiye’nin dört bir yanında ve yurtdışında konserlerini aralıksız sürdürürken, diğer yandan müzik çalışmalarına devam ediyor. Adrian’ın, uzun yıllar sonra müziğe dönen Umay Umay ile imza attığı düet albümü “Cam Havli” ise Nisan ayı başında müzikseverlerle buluştu. İkilinin heyecanla beklenen düet albümünün ilk klibi “Anlat Onlara” ise, geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden yayınlandı. Cem Adrian’ın, 2 Mayıs 2014, Cuma akşamı Jolly Joker İstanbul’da vereceği konserin kapı açılış saati 22:00