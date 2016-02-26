Oyuncu ve müzisyen Renan Bilek ile Eylem Pelit Orkestrası’nın Cem Karaca’yı andığı “Ömrüm", 26 Şubat 2016, Cuma akşamı Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde perdelerini açıyor.

Aysa Prodüksiyon ve Kolektif Sanat tarafından sahneye konulan ve “bir Cem Karaca öyküsü” olarak tanımlanan “Ömrüm", Cem Karaca’nın unutulmaz eserleri eşliğinde izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Oyunculuğunun yanında müzisyen kimliğini de gözler önüne seren Renan Bilek, tek kişilik gösterisi “Ömrüm"ün hem yazarlığını hem de yönetmenliğini üsteleniyor.

Renan Bilek, neden böyle bir projeye kalkıştığını şu sözlerle anlatıyor: “Benim Cem ağabeyin adını caddelere verecek, heykelini dikecek gücüm yok. Ben bir sanatçıyım, ustamı ancak, sanatımla anar, işimle yad edebilirim. İşte ben de bunu yapmaya çalıştım. Bir methiye düzmek değil amacım. Olsa olsa, sadece memleketimin ya da bu mükemmel coğrafyanın değil, bence dünyanın en önemli seslerinden biri olan Cem Karaca’nın unutulmamasına bir katkı çabasıdır.”

Prömiyerini, 26 Şubat 2016, Cuma akşamı saat 20:30’da Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirecek olan gösteriye ait biletler; Biletix ve Trump Kültür ve Gösteri Merkezi gişesinden temin edilebilir.

