Cem Özkan'dan yeni klip

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Cem Özkan, geçtiğimiz sonbaharda çıkardığı yeni stüdyo albümünü kliplendirmeye devam ediyor.

Albümün üçüncü klibi, söz-müziği Cem Özkan ve Murat Tükenmez’e, düzenlemesi Cem Özkan’a ait “Bir Hayat Yeter Bize” şarkısına çekildi. İmre Haydaroğlu yönetmenliğinde, İstanbul’un birçok farklı semtinde, 15 kişilik bir ekiple çekilen klipte, oyuncu Nur Tüzün Özkan rol alıyor. Kuruçeşme, Arnavutköy, Kabataş, Tophane, Cihangir ve Galata’da, siyah-beyaz çekilen klip, müzik kanallarında ve dijital platformlarda yayınlanmaya başladı.

