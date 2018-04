Cemal Süreya ve Tomris Uyar çevirisiyle yeniden

Küçük Prens yıllardır beklenen Cemal Süreya ve Tomris Uyar çevirisiyle Can Çocuk Yayınları'nda!

Antoine de Saint-Exupéry’nin tam 72 yıl önce yayımladığı Küçük Prens, okurların merakla beklediği Cemal Süreya ve Tomris Uyar çevirisiyle Can Çocuk Yayınları’ndan çıkıyor.

Cemal Süreya ile Tomris Uyar’ın çevirdiği ve Can Yayınları’nın ilk olarak 1981 yılında yayımladığı Küçük Prens, yeniden okurla buluşuyor. Türk edebiyatının iki dev ismini yan yana getiren bu çeviri, meraklıları için zor bulunan kitaplar listesinde başı çekiyordu. Dünyanın her yanından milyonlarca okurun başucu kitabı olan Küçük Prens'in rakipsiz çevirisi, Antoine de Saint-Exupéry’nin kendi suluboya resimleriyle raflarda.

Yayımlandığı ilk günden bu yana hız kesmeden yeni okur kitleleri edinmeyi sürdüren Küçük Prens, sahip olduğu büyülü olay örgüsü ve baş döndürücü felsefi derinlikle, çocuklar kadar yetişkinlerde de “yeniden” okuma arzusu uyandırıyor. Kutsal kitaplardan sonra en çok dile çevrilmiş ve en çok satılan kitaplardan olan eser, pek çok kez sinemaya, operaya, tiyatro ve radyo oyunlarına uyarlandı.