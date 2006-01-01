Ceyl’an Ertem, Avrupa Caz buluşmasının konuğu oluyor

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Ceyl’an Ertem, 2006 yılından bu yana düzenlenen ve caz müzikseverleri biraraya getiren jazzahead! festivalinde sahne almaya hazırlanıyor.

Almanya’nın Bremen şehrinde, “European Jazz Meeting” organizasyonu kapsamında gerçekleşen ve Avrupa’nın birçok şehrinden önemli caz müzisyenlerinin sahne aldığı bu özel festivalin Türkiye’den tek konuğu olan Ceyl’an Ertem’e; gitarda Cenk Erdoğan, bas gitarda Murat Çopur, tuşlu çalgılarda Adem Gülşen, davulda Ekin Cengizkan ve saksafonda da Barış Ertürk gibi önemli müzisyenler eşlik edecek. jazzahead! festivali kapsamında 25 Nisan’da sahneye çıkacak olan Ceyl’an Ertem; Bremen dönüşünde de konserlerine hız kesmeden devam edecek. Ceyl'an Ertem; 1 Mayıs’ta Bodrum’da Mandalin Bar’da, 2 Mayıs’ta İzmir Alsancak Hayal Kahvesi'nde, 8 Mayıs'ta Beyrut Performans Hall’de, 22 Mayıs'ta da Hayal Kahvesi Beyoğlu sahnesinde dinleyicilerle bir araya gelecek.