Ceyl’an Ertem, Sezen Aksu'nun dillerden düşmeyen birçok şarkısını kendine has yorumu ile dinleyiciyle buluşturmaya hazırlanıyor.

Haziran ayında gerçekleşecek Sezen Aksu Tribute konserlerinde Ceyl’an Ertem’in ilk durağı 4 Haziran’da Atakent Hayal Kahvesi olacak. İstanbul’dan sonra rotasını Antalya’ya çevirecek olan sanatçı, 17 Haziran’da Tudors Arena’da sahne alacak. Ertem, 18 Haziran’da ise Mersin Hayal Kahvesi’de dinleyicilere Sezen Aksu şarkıları eşliğinde müzik ziyafeti yaşatacak. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Sezen Aksu Tribute konserlerinde kapanışı Bursa’da yapacak olan sanatçı, 24 Haziran akşamı Bursa Hayal Kahvesi’nde dinleyiciyle buluşacak.





