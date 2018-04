Çılgın kemancı Lindsey Stirling’in konser biletleri tükenmek üzere





Keman çalarken bir yandan da sahnede çılgınca dans eden hiphopçu kemancı Lindsey Stirling, uzun bekleyişin ardından 14 Temmuz 2015’te İstanbullu hayranlarıyla buluşacak.Viral başarılarıyla dikkat çeken dünyanın en popüler keman virtüözü Lindsey Stirling, uzun yıllar süren bekleyişten sonra “Sonunda hak ettiğiniz konser” sloganıyla Cafe Breno sponsorluğunda İstanbul’a geliyor. Fantastik dizi müzikleri ve bilgisayar oyunlarına yaptığı virallarle adından söz ettiren Stirling’in 14 Temmuz 2015’te İstanbul Zorlu Center PSM'de vereceği konserin biletleri şimdiden tükenmek üzere…Elektronik müzik ile kemanı harmanlayan Lindsey Stirling, ilk olarak 2007 yılında resmi YouTube Kanalı Lindseystomp'da müzik videolarını yayınlayarak dikkat çekti. Kısa sürede 6 milyondan fazla abonesi olan genç yıldız, Kişisel YouTube Kanalı LindseyTime'da ise günlük yaşam videolarını ve kamera arkası görüntüleriyle adından sıkça söz ettirdi.2010 yılında America's Got Talent yarışmasının çeyrek finalisti olan Lindsey Stirling, “Phantom of the Opera” ve “Game of Thrones” için yaptığı müziklerle adından söz ettirdi. Michael Jackson, Rihanna gibi yıldızların pop şarkılarına coverlar yapan Stirling, 2013 yılında Pentatonix ile beraber Imagine Dragons'un "Radioactive" parçasına yaptığı cover çalışması ile YouTube Müzik Ödülleri'nde "Yılın Çıkışı" Ödülü'nü kazandı.Lindsey Stirling, “Zelda”, “Pokemon”, “Skyrim” adlı bilgisayar oyunları için yaptığı müzikler ve viral videolarıyla da özellikle gençler arasında popülerliğini arttırdı.Albümleri rekorlar kıran, dünya turnelerinde biletleri satışa çıktığı anda tükenen Lindsey Stirling, uzun bir bekleyişin ardından ilk kez İstanbul’da konser verecek. 14 Temmuz 2015’te Zorlu PSM’deki konserine ilgi büyük. Satışa çıktığı anda hayranlarının büyük ilgi gösterdiği konserin biletleri tükenmek üzere…