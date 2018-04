Club Bangkok 4. yaşında Nublu’da!

Club Bangkok, 10 Mayıs Cumartesi gecesi Nublu’da dördüncü yılını kutluyor

Gecenin ritmini yakalayan “TONIGHT IT’S YOUR TIME” etkinlikleri, müzik dünyasının başarılı isimlerini ağırlamaya devam ediyor. Serinin bu seferki konuğu dördüncü yılını kutlayan, İstanbul gece hayatının sevilen DJ’leri Club Bangkok. Club Bangkok ilk olarak 2006’da Amsterdam’daki tuhaf gece hayatı boşluğunu görüp şaşıran, sonrasında şaşırmayı bırakıp bir ‘club night’ başlatan Jael Snijder ve Doğu Orcan tarafından kuruldu. Yaklaşık 200 gece, Paradiso, Melkweg, Jimmy Woo gibi 30’a yakın saygın gece kulübünde çaldıktan sonra ikili farklı ülkelere dağıldı. 2010 ortalarında Doğu Orcan, yanına Hakan Odabaşı ve Onur Yazıcı’yı da alarak Bangkok gecelerini İstanbul’a taşıdı. Rock’n Coke’ta sahne alan ve Babylon gibi İstanbul’un gözde mekanlarında yoğun ilgi gören performanslara imza atan Club Bangkok, Miles Kane, Athlete, Fenech-Soler, The Maccabees, Tom Vek gibi isimlerin hem warm-up hem after party’lerinde performans sergiledi. Gece hayatının sevilen DJ’leri Club Bangkok’un 4. Yılını kutlayacağı bu gecede ayrıca DR. Evil ve DJ Sarıyılan da setin başında olacak.

Müzik ve eğlence garantili bu geceyi kaçırmak istemiyorsanız 10 Mayıs Cumartesi gecesi rotanızı Nublu’ya çevirin.