Çocuklar İçin Gereksiz Bilgiler Ansiklopedisi 1

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Çocuklar İçin Gereksiz Bilgiler Ansiklopedisi 1, çocukların en gereksiz bilgilerle ne kadar eğlenebileceğini kanıtlıyor.

Gerekli ya da gereksiz bilgiye ne zaman nerede ihtiyacımız olacağını asla bilemeyiz. Üstelik bu bilgiler dünyanın her yerinden hem eğlenceli hem de ilginç bilgilerse… Çocuklar İçin Gereksiz Bilgiler Ansiklopedisi’nin 1. cildi çocukların en eğlenceli kitabı olmaya aday bir kitap. Evde, okulda, tatilde, arkadaşlarla buluşmada eğlenceli soru-cevaplarla ve akıl yürütmeyle keyifli dakikalar sunan kitap, çocukların okuma faaliyetlerine renk katıyor.

İnek nasıl sağılır? Dinozorların soyu neden tükenmiş olabilir? Hokkabazlık nasıl yapılır? Yaygın fobiler nelerdir? Antik dünyanın yedi harikası hangileridir? Volkan nasıl yapılır? En akıllı hayvanlar hangileridir? En iyi kaykay numaraları nasıl yapılır? Gerçek aşkının kim olduğunu nasıl öğrenirsin? Tüm bu soruların cevapları da daha bir dolu başka ilginç bilgi Gereksiz Bilgiler Ansiklopedisi 1’de!