Çocuklar için söyledi

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Yalın, Açıkhava'nın büyülü atmosferinde en güzel şarkılarını KİMSED ( Kimsesiz Çocuklara Sevgi ve Eğitim Derneğimiz ) derneğinin 'Müziğin Sesi Kimsesiz Çocuklar için Yükseliyor' projesi için seslendirdi.

Kimsesiz çocuklara katkı sağlamak amacıyla sahne alan Yalın, konserine Yeniden şarkısıyla başladı. Bu özel gecede çok özel bir amaç için sahne almaktan duyduğu mutluluğu bilet alarak katkıda bulunan seyircilerine teşekkür ederek dile getirdi. 'Ah be Kardeşim', 'Aşk Ne Demek', 'Ki Sen', 'Zalim', 'Sonsuz Ol' gibi en sevilen şarkılarını seslendiren Yalın, artık bir Yalın klasiği haline gelen 'Meleklerin Sözü Var' şarkısını izleyicilerin cep telefonlarının ışıkları eşliğinde söyledi. İkinci yarıyı akustik bölüm ile açan Yalın'a konser boyunca sevenlerinden oluşan seyirci korosu eşlik etti. Konser 'Anlat Güzel Mi Oralar','Küçücüğüm', 'Bir Bakmışsın' gibi dillerden düşmeyen şarkıları ile devam etti. Son single'ı 'Aşk Diye'yi ilk kez Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde canlı söyleyen Yalın, ayrıca konserinde geçen yıl çıkardığı, youtube'da 30 milyondan fazla dinlenen 'Keyfi Yolunda Aşkı Sonunda' şarkısına yer verdi.









