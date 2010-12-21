Cody Simpson İstanbul’a geliyor

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En yeni müzik fenomeni Cody Simpson 17 Haziran’da dünya turnesi kapsamında İstanbul’da hayranlarıyla buluşacak

‘’Yeni Justin Bieber’’ olarak lanse edilen Avustralyalı şarkıcı Cody Simpson dünya turnesi kapsamında İstanbul’a geliyor. 17 Haziran’da Lifepark’ta sahne alacak Cody Simpson İstanbul konserini Twitter’da duyurması büyük ilgi ile karşılandı.



İlk şarkısını 7 yaşında yazan Cody, 2009 yılında Youtube’da yayınladığı kendi müzik videosu flo Rida tarafından keşfedildi ve Flo Rida ile düet yaptığı ‘İYİYİ’ isimli şarkı ile listelerde yıldızlaştı.



Cody Simpson’un ‘4 U’ ismini verdiği ilk mini albümü 21 Aralık 2010’da yayınlandı. ‘İYİYİ’ hiti de bu albümde yer aldı. 20 Eylül 2011’de yayınlanan altı şarkılık ikinci mini albümü ise ‘Coast to Coast’ ismini taşıyor. 2012 yılında yayınladığı ‘Paradise’ albümünün hemen ardından 2013 yılında ‘Surfers Paradise’ albümünü hayranları ile paylaştı. Cody Avustralyalı olmasından ötürü sörfe ve yüzmeye ilgi duyuyor. Ayrıca yüzmede madalyaları da var.



Hayranlarının yoğun ilgisi üzerine turnesine İstanbul’u ekleyen Simpson dünya gençliğinin müzik fenomeni haline geldi. Sosyal medyada gün geçtikçe yükselen sanatçının Facebook’ta 7 milyon, Twitter’da 6,5 milyon ve Instagram’da 2 milyonu aşkın takipçisi bulunan sanatçı, Youtube’ta 110 milyondan fazla kez tıklanma rekoru ile Justin Bieber’in tahtına oturacağı konuşuluyor.