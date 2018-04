Çok satılıyor ama sonu gelmiyor!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Kitap okunan dijital aletler, satın alınan birçok kitabın sadece çok azının tamamiyle okunduğunu gösterdi.

Özellikle yaz tatillerinde sıkça satın alınan kalın kitapların sadece bir kısmının tamamiyle bitirildiği ortaya çıktı.



Yazın “okunması-gereken” kitapların dijital analizi gösterdi ki, en çok satın alınanlar arasında olduğu halde çok az insanın bitirebildiği kitaplar arasında Hillary Clinton ’ın ‘Zor Seçimler’ (Hard Choices) ve Fransız ekonomist Thomas Piketty’nin ‘Capital in the Twenty-First Century’ kitapları yer alıyor. Wisconsin Üniversitesi’nde matematikçi profesör Jordan Ellenberg, kitapların okunabilirliğini anlamak üzere bu yeni ve basit yöntemi geliştirdi. Elektronik kitap olan Kindle’ın içindeki Popular Highlights bölümünü inceledi. Bu yöntemle Kindle kullanıcıları beğendikleri cümlelerin altını çizebiliyor ve bu aletlerin üreticisi Amazon websitesinde, her kitapta en çok altı çizilen beş pasajı yayınlıyor. Ellenberg, “Eğer kimse giriş bölümünü bitirmiyorsa, ‘popular highlight’ bölümü en başta kümelenmiş şekilde duruyor” dedi. Bundan yola çıkarak, tanınmış fizikçi ve evrenbilimci Stephen Hawking’in ‘A Brief History of Time’ adlı kitabı, şimdiye kadarki en az okunan kitap ünvanını aldı. Bir kitabın en çok altı çizilen beş yerinin sayfa numaralarının ortalaması alınıp kitabın sayfa sayılarına bölünüyor. Ellenberg “Rakamlar ne kadar yüksek çıkarsa, o kitabın okunabilirliği de bir o kadar artıyor. Bunlar bilimsel veriler değildir sadece eğlence amaçlarıyla yapılmıştır” diye ekledi. En düşük skoru olan kitaplar arasında % 2.4’lük ortalamasıyla Pikkety’nin kitabı varken, Hillary Clinton’ın kitabı % 1.9’luk ortalamasıyla daha da kötü. 657 sayfalık kitap sadece 33. sayfasına kadar okunuyor. Sinemaya da uyarlanan çok satan kitaplardan ‘Grinin 50 Tonu’nun okunma ortalaması %25, ‘Muhteşem Gatsby’nin ortalaması ise %28.3 olarak tespit edildi.



Diğer taraftan Donna Tartt’ın ‘The Goldfinch’ adlı kitabı % 98.5’le en yüksek ortalamaya sahip. En çok altı çizilen yerlerin son 20 sayfasına ait olduğu Suzanne Collins’in ‘Catching Fire’ kitabının % 43.4’lük ortalaması da en yüksek skorlar arasında.