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Dans etmeye hazır mısınız?

Sortie Bosphorus 2 albümünde yazın hitleri yerini aldı!
Eğlence hayatının simgesi Sortie, en sevilen dans müziklerini Sortie Bosphorus-2 albümünde bir araya getirdi. İstanbul gece hayatının vazgeçilmez kulübü Sortie, dans müziğinin en güncel hitlerini  Yeni Dünya Müzik işbirliğiyle Sortie Bosphorus 2 adıyla bir albümde bir araya getirdi. Albümde; Khaled, İnna, Alex Ferrari gibi isimlerin güncel hit şarkılarının yanı sıra Lumidee & Pitbull, Alexandra Stan, Edward Maya gibi isimlerin yazın hitleri içerisinde yerini alacak en yeni şarkılarına da yer verildi.
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