Bowie ve Enda Walsh imzası taşıyan "Lazarus” müzikseverlerin beğenisine sunuldu.

Efsanevi müzisyen David Bowie, doğum günü olan 8 Ocak’ta yayınlanacak yeni albümü “Blackstar”ı albümle aynı isimli şarkısı ve video klibi ile müjdelemişti. Yönetmenliğini Johan Renck’in üstlendiği şarkının kısa film, sanatçının hayranları tarafından büyük ilgi görmüştü. Bowie ve Enda Walsh imzası taşıyan albümün yeni single’ı “Lazarus” ise şimdi müzikseverlerin beğenisine sunuluyor. Sanatçının Broadway oyunun da ismi olarak dikkat çeken “Lazarus”un video klibi ise albümün yayınlanmasından 1 gün önce yani 7 Ocak’ta yayınlanacak.