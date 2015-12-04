David Helfgott, Ankara'da...

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David Helfgott, 4 Aralık 2015'te Congresium Ankara'da.

Dünyanın en önemli piyanistlerinden biri kabul edilen ve hayatı Oscar ödüllü "Shine" filmi ile beyaz perdeye aktarılan şizofreni hastası David Helfgott, 12 yıl tedavi görmesine sebep olan Rachmaninov’un 3. Piyano Konçertosu'nu çalmak için Kerki Production ve Stage Art organizasyonu ile Ankara'ya geliyor.

Aktör Geoffrey Rush'a En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ını kazandıran "Shine" filminde, ruh sağlığı yerinde olmayan, müzik aşığı bir babanın kendi olamadığı müzisyen kimliğini oğlunda yaşatmaya çalışması ve bu süreçte yaşanan dramlar konu edilmişti.