David Pearson’dan en iyi kitap kapakları!

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Bol ödüllü tasarımcı David Pearson’un Penguin için tasarladığı kitap kapakları büyük beğeni topluyor

David Pearson, Central Saint Martins Sanat Okulu’ndan mezun olduktan kısa bir süre sonra, Penguin’de çalışmaya başladı. Yayınevindeki ilk görevi metinlerin tasarımlarını yapmaktı. “Güzel ve sakin bir işti” diyen Pearson ekliyor, “Bir hata yapmadığım sürece yaptığım iş hakkında kimsenin bir görüşü olmazdı. Fakat ne zamanki, kapak tasarımları yapmaya başladım, işte o zaman herkesin görüşü olmaya başladı”. Kapakları yapmanın birden fazla yolu olduğunu belirten Pearson, “Kapaklara her şeyi koyma eğiliminde olmadım” diyor. Ayrıca okurların kitabı okurken yapacakları keşiflere de engel olmak istemediğini dile getiriyor.