Deep Purple için geri sayım başladı!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Efsanevi rock müzik grubu Deep Purple’ın, Yakın Doğu Üniversitesi’nin 25. Yıl Etkinlikleri kapsamında 24 Mayıs Cumartesi akşamı KKTC’de vereceği konser için geri sayım başladı

25. eğitim-öğretim yılını kutlayan Yakın Doğu Üniversitesi; dünyanın her yerinden gelen müzikseverlerin biletsiz izleyebileceği Deep Purple konseri ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bir ilke imza atıyor. Böylesine büyük organizasyona ilk kez ev sahipliği yapılan adada, dünyanın efsanevi gruplarından Deep Purple’ı ağırlayacak olan KKTC Yakın Doğu Üniversitesi; 24 Mayıs 2014, Cumartesi günü gerçekleşecek konserle tarihi bir güne adını yazdıracak. Her yaştan ve ulustan insanı bu konser sayesinde kampüsünde buluşturmayı hedefleyen YDÜ; müziğin birleştirici gücünü kullanarak tüm sınırları ortadan kaldırıyor. Müzikseverler, YDÜ’nün 25. Yıl Etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek konser için geri sayıma başlarken, tarihi konserin hazırlıkları da son hız devam ediyor. YDÜ’nün Central Park, Hyde Park gibi dünyanın en büyük parklarını örnek alarak hayata geçirdiği, Deep Purple konserinin de gerçekleşeceği Park Near East’in 235 bin m2’lik alandaki inşası sürüyor. Öte yandan konser için, 50m genişliğinde ve 25m derinliğinde 1,250 m2’lik devasa bir sahne hazırlanıyor. Müziğin birleştirici gücü ile herkese kapılarını açan Yakın Doğu Üniversitesi, “Konser günü tulumunu veya çadırını al, gel!” diyerek konsere gelenlere; Park Near East’in 40 bin metrekarelik çadır alanında konaklama ve çadırı olmayanlara da çadır temin etme imkanı sunuyor. 24 Mayıs 2014, Cumartesi günü, ücretsiz gerçekleşecek konsere katılmak isteyenlerin; www.neu.edu.tr adresinden form doldurarak kayıt yaptırmaları yeterli.



Yakın Doğu Üniversitesi ve 25. Yıl Etkinlikleri Hakkında

16 fakültesi, 97 farklı ülkeden gelen yaklaşık 21.000 öğrencisi ile KKTC yükseköğretiminin amiral gemisi durumunda olan Yakın Doğu Üniversitesi; son zamanlarda gerçekleştirdiği birbirinden farkı etkinliklerle adından sıkça söz ettiriyor. YDÜ; 25. Yıl Etkinlikleri kapsamında Moskova Klasik Rus Balesi, Peter Marvey, Haldun Dormen, Mithat Bereket, Ayşe Arman, Mehmet Turgut, Yekta Kopan, Erdem Yener, Mete Horozoğlu, can bonomo, “Seksenler” dizisi oyuncuları ve daha birçok sürpriz ismi, öğrencileri ve KKTC halkıyla buluşturuyor.