Deliduman için gerisayım başladı!

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Yazar Emrah Serbes, Gezi’nin isyancılarını resmettiği yeni romanı Deliduman’ın 20 Haziranda piyasaya çıkacağını Twitter’dan müjdeledi

Katıldığı bir televizyon programında, “Hürriyetleri için öksüren çocukları anlattım” yorumunu yapan Emrah Serbes, bugün Twitter hesabından Deliduman adlı yeni romanının 20 Haziranda kitapçılarda olacağının müjdesini verdi. Deliduman, diğer Serbes kitapları gibi İletişim etiketiyle çıkacak. Deliduman’ın hayli ses getirecek kapağı ise Berat Pekmezci’ye ait.



Erken kaybeden bir deliduman

Deliduman, dermansız ve güdük bir ilçeden haykırmaya başlıyor, İstanbul’a uzanıyor. Çocukluğumuzun, hatıralarımızın ve bütün sokaklarımızın üzerinden dangır dungur geçen imar ve para iştahına lanet! Riyakâr dünyaya Allahsız sermayeye, martılara, küçük bir kızın kalbini kıranlara isyan ediyor. Barikatların arkasında, soluk soluğa, yapayalnız, erken kaybeden bir delidumanın öyküsünü çemkiriyor.



Zamanın ruhunu, Gezi’nin isyancılarını, yerinde duramayanları, küfredenleri, ağlamayı unutmak için yumruğunu sıkanları resmediyor. (Arka kapaktan)