Demir Demirkan, son albümü 'Tam Ölmek de Değil'in ikinci klibini 'Bana Müsade' şarkısına çekti.
Klip Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde sadece öğrencilerden oluşan bir ekip ile çekildi. Klibin yönetmenliğini Demir Demirkan üstlendi. Demir Demirkan albümün turnesine de son hız devam ediyor. İşte sanatçının mayıs ayı programı:
20 Mayıs - Ankara, Passage Pub
23 Mayıs - Bursa, Şarlo Bar
27 Mayıs - Bodrum, Kule Bar
28 Mayıs - Marmaris, Club BDH
29 Mayıs - Kuşadası, Hayal Kahvesi
30 Mayıs - Izmir, Hayal Kahvesi