Demir Demirkan'dan yeni klip

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Demir Demirkan, son albümü 'Tam Ölmek de Değil'in ikinci klibini 'Bana Müsade' şarkısına çekti.

Klip Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde sadece öğrencilerden oluşan bir ekip ile çekildi. Klibin yönetmenliğini Demir Demirkan üstlendi. Demir Demirkan albümün turnesine de son hız devam ediyor. İşte sanatçının mayıs ayı programı:

20 Mayıs - Ankara, Passage Pub

23 Mayıs - Bursa, Şarlo Bar

27 Mayıs - Bodrum, Kule Bar

28 Mayıs - Marmaris, Club BDH

29 Mayıs - Kuşadası, Hayal Kahvesi

30 Mayıs - Izmir, Hayal Kahvesi