Deniz, kum, güneş ve 'taze müzik' bu kez Bodrum'da

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SunSplash festivali bu yıl rotasını Antalya'dan Bodrum Aspat Koyu'na çeviriyor

Bu yıl 1-8 Haziran tarihlerinde yapılacak festival, iki ayrı sahnede Zara McFarlane, Karizma, DJ Osunlade Gilles Peterson gibi isimleri ağırlayacak.

Müzik festivali denince nedense akla genellikle İstanbul gelir. Tabii bunda bütün büyük festivallerin İstanbul’da yapılıyor oluşunun etkisi çok büyük. Ancak son senelerde bu algıyı kırmaya başlayan butik etkinliklerle giderek daha sık karşılaşmaya başladık. Senelerdir istikrarını bozmadan süregelen SunSplash ise bu festivaller arasında ilk akla gelenlerden. Festival bu yıl rotasını Antalya’dan Bodrum’a çeviriyor. Festivalin biletleri ise geçen günlerde Biletix üzerinden satışa çıktı. Bu yıl ‘Tedbil-i Mekân’da Festival Var’ sloganıyla yola çıkan SunSplash’in kurucusu ve direktörü Serkan Çetin, güneş altında, açık havada, tadına doyulmaz bir atmosferde güzel müzik dinleme fikri ile yola çıktıklarını söylüyor. Festival ilk beş yılını Antalya Hillside Su Hotel’de gerçekleştirmişti. Bodrum’daki yumuşak rüzgârları ve palmiyeleriyle ünlü Aspat Koyu ise şu günlerde SunSplash için hazırlıklarını sürdürüyor. Çetin, ‘’SunSplash’i yaratırken, Notting Hill, Womad ve Bestival gibi etkinliklerden esinlendik. Bu festivallerin hepsinin ortak noktası eklektik bir forma sahip olmaları. SunSplash ise buna ek olarak çok daha butik ve müzik odaklı bir etkinlik. Güneş, deniz ve iyi müzik gerçek çıkış noktamız’’ diye ekliyor. Festival aynı zamanda workshop’lar, söyleşiler ve yoga seanslarının da gerçekleştirileceği yeni ve alternatif bir yaşam şekli sunuyor. Kendini 7/24 festivale kaptırmak isteyenler için bungalovlar veya otel gibi farklı konaklama seçenekleri de var. Bu yıl 1-8 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek SunSplash’in iki ayrı sahnesi olacak. Sahnelerden biri sadece akustik performanslar için kullanılacak. Festivalin bu yılki programı da yine fazlasıyla kalabalık. Funk, caz ve soul müziğin ağırlık kazandığı programın en dikkat çeken isimleri ise MOBO Ödülü adaylığı ile İngiliz modern caz müzik dünyasının son gözdelerinden birine dönüşen Zara McFarlane, yine aynı ülkenin büyük saygı duyulan remiks üstatlarından Karizma, Afro-Amerikan müzik kültürünün yaşayan en önemli temsilcilerinden prodüktör ve DJ Osunlade ile elbette festivalin olmazsa olmazlarından efsanevi isim Gilles Peterson oldu. Bu dört ismin dışında ise Phil Asher, Rainer Trueby, Mark de Clive Lowe, Patrick Forge, William Adamson, Alex Attias, Lefto, Manasseh, Oojami, Kew Beadle, The Mighty Zaf ve Ruben Estevez’in (Brukboogiekru) yanında Türkiye ’den de Ahu ve Kaan Düzarat gibi kendi hayran kitlesini oluşturmuş sanatçılara program da rastlamak mümkün.