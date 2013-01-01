Dhafer Youssef Harbiye Açıkhava'da!

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Tunuslu caz sanatçısı Dhafer Youssef'in etnik caz projesi Birds Requiem - Kuşların Ağıtı, 5 Temmuz'da Harbiye Açık Hava'da hayranlarıyla buluşuyor

Dhafer Youssef, Hüsnü Şenlendirici, Aytaç Doğan, Eivind Aarset, Phil Donkin, Kritjan Randalu ve Ferenc Nemeth'in yer aldığı Birds Requiem - Kuşların Ağıtı müzik projesi, Dhafer Youssef’in öncülüğünde, ayrı ülkelerden bir araya gelen virtüözleri ağırlıyor. Sınırlar ötesi bir etnik caz performansının sunulacağı konserde, Dhafer Youssef'in büyüleyici vokal ve ud tekniğine Hüsnü Şenlendirici'nin klarneti başta olmak üzere sıra dışı sesler eşlik edecek.



Dhafer Youssef, Sufi gelenekleri ve Arap liriklerinden beslenen müziğiyle dünyanın en iyi cazcılarından ve Tunus underground müziğinin temel taşlarından biri olarak kabul ediliyor. Sanatçının konseri ile aynı adı taşıyan yeni albümü Birds Requiem, Avrupa'da 2013'ün en iyi ilk üç caz albümü arasındaki yerini aldı. Le Monde gazetesinin seçkisinde ise güncel caz kategorisinde 2013'ün en iyi albümü oldu. Sanatçı, albümün yayınlanmasını takip eden süre içerisinde başarılı bir Avrupa turnesi kapsamında Londra Filarmoni Orkestrası'yla da sahne aldı.



Dhafer Youssef, Türkiye'nin klarnet üstadı Hüsnü Şenlendirici'yi de yanına alarak yeni albümünün müziklerini ve klasikleşen performansını iki yıllık ayrılıktan sonra ikinci evim dediği İstanbul'da müzikseverler ile paylaşacak. Bu özel proje için bir araya gelen kadro, 5 Temmuz Cumartesi akşamı Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda aynı sahnede yer alacak.