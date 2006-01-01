"Dil"iniz tutulacak!

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“Dil”; 20 Haziran'da saat 20:30’da, 21 Haziran'da ise saat 15:30 ve 20:30’da GalataPerform’da!

Bencilliğe, yalnızlığa, daha fazla tüketime, sonra daha daha fazla tüketime, sonra hep tüketime, sürekli tüketime itilen insanların zamanla kendini tüketmeye başladığını gözler önüne seren “Dil”; 19-20 Haziran tarihlerinde saat 20:30’da, 21 Haziran tarihinde ise saat 15:30 ve 20:30’da GalataPerform’da!



GalataPerform tarafından 2006 yılından itibaren yürütülen, çağdaş tiyatro yazımına ve yeni Oyun yazım biçimlerine odaklanan Yeni Metin Yeni Tiyatro, imza attığı işlerle adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Oyun yazarlığını destekleyen, yazarlık atölyesine katılan genç yazarlara fırsatlar sunan ve seçilmiş metinleri sahnelere taşıyan GalataPerform’un tiyatro severlerle buluşturduğu yeni oyun “Dil”, geçtiğimiz yıl Yeni Metin Yeni Tiyatro yazarlık atölyesine katılan Şenay Tanrıvermiş imzası taşıyor. Yeşim Özsoy Gülan tarafından yönetilen, Özlem Saraç, Şirvan Akan ve Sezer Arıçay’ın rol aldığı “Dil”; gündelik dille pop kültür dilini, tüketim diliyle politik dili ustaca melezleyerek yarattığı fantastik atmosferde, toplumun tüm kayıplarının izini sürüyor.



Arzu, 30’larının sonunda hoş bir hanımdır. Marrylou ipek kaşmirli parmaksız eldiveninin tekini kaybetmiş, hiç durmadan onu aramaktadır. Bir süre sonra beliren oğlu Yiğit’le annesi arasında tüketim, merkeziyetçilik, şehirleştirme çılgınlığı üzerine gerçeküstü ama bir o kadar da gerçekçi diyaloglar seyirciyi o dünyanın içine sürükler. Toplumsal bir yetkili olan Berna da, üst katta gerçekleşmekte olan depremler de, profesör ve onun sorunları da ne yazık ki Arzu ve Yiğit’in tüketim kültürüyle olan bağımlılığına çare olamayacaktır.