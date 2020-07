Bazen muhabbet o kadar güzel ve kalitelidir ki saatin nasıl geçtiğini anlayamazsın. İşte kaliteli podcast kanallarının hissettirdikleri de tam olarak bu. Takip edilesi birkaç podcast kanalını birlikte inceleyelim.

Sesli program olarak özetleyebileceğimiz Podcast yayınları; YouTube, Instagram ve diğer sosyal medya mecralarında bulunan yayınlarla birlikte giderek popüler bir hale geliyor. Hatta yeni bir dijital kültür olmaya doğru gittiğini söylersek pek abartmış sayılmayız. Özellikle boş vaktini değerlendirmek veya bir yandan çalışırken diğer yandan hoş bir sohbet dinlemek isteyen herkes için podcast kanalları adeta bir nimet.

Mobil cihaz ve uygulamalar aracılığıyla dilediğin podcast kanalına da ulaşmak oldukça kolay. İnternette yerli veya yabancı, dilediğin konu hakkında yayın yapan binlerce podcast kanalı bulabilirsin. Bu yayın kalabalığı arasından pek seveceğini düşündüğümüz Türkçe podcast kanallarını senin için bir araya getirdik. Eğlenceli ve faydalı podcast kanallarını keşfetmeye hazırsan başlayalım.

Nasıl Olunur?

Nasıl Olunur, bir yandan keyif alacağın diğer yandan da ufkunun açılacağı harika bir podcast kanalı. Yazar, gazeteci ve yayıncı Nilay Örnek; mikrofonunu kendi alanında başarılı işlere imza atmış birçok ünlü insana yöneltiyor ve ortaya öğretici ve keyifli harika bir sohbet çıkıyor.

Zihnimin Kıvrımları

Bilişim ve teknoloji çalışmalarıyla bilinen M. Serdar Kuzuloğlu’nun podcast kanalı Zihnimin kıvrımları; teknolojiden kültüre, hayatımızı derinden etkileyen konulara yönelik dinlemesi pek keyifli bir kanal. Haftalık temalardan oluşan Zihnimin Kıvrımları podcast kanalını hem sesli hem de görüntülü olarak takip etmek mümkün. YouTube’dan görüntülü olarak, Spotify ve iTunes’tan da sesli olarak takip edebilirsiniz.

Açık Bilim

Uzay, zaman, evren, ışık, varlık gibi bilimsel konuları seviyorsan işte tam sana göre bir podcast kanalı! 2011 yılında radyoda bilim sohbetleri gerçekleştiren Tevfik Uyar moderatörlüğündeki Açık Bilim, Türkiye’nin ilk bilim podcast kanalı olma olma özelliğine sahip. Yayınlandığı ilk zamanlarda oldukça sevilen Açık Bilim, kısa sürede geniş bir hayran kitlesine yayılmış günümüzde hala devam eden uzun soluklu bir podcast kanalıdır. Tevfik Uyar’ın; Nörolog Onur Arpat ve Fizik Uzmanı Kaan Öztürk ile birlikte yaptığı, her yaştan herkesin kavrayabileceği bir yapıya sahip olan akıcı bilim sohbetlerine bir göz atın deriz.

Merdiven Atlı Terapi

“Siz geceleri uyuyabilin diye ben uyumayıp dertlerinizi düşünüyorum.” sloganıyla yayın yapan reklamcı Deniz Dülgeroğlu, insanın içine düştüğü absürt durumları ve gündelik hayata yönelik tespitleriyle Merdiven Altı Terapi podcast serisinde harika bir sohbet gerçekleştiriyor. Çalışırken, arabadayken, yürüyüş yaparken, her an her saat keyifle dinlenebilecek ilginç bir büyüsü var.

O Tarz Mı?

İster dışarıdan dinlemek için dahil olun, ister içinde olun goygoy muhabbetini kim sevmez ki? Bengi Apak, Can Bonomo ve Can Temiz’in sunduğu ve ara ara konukların da dahil olduğu O Tarz Mı? podcast serisinde o aradığın müthiş goygoy muhabbetini bulacağına eminiz. Günümüzde trend olan konular hakkında esprili ve akıcı konuşmaların olduğu bu podcast serisine bayılacaksın.