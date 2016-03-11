Ressam Aylin Menekşe, “Disleksi" adını verdiği kişisel sergisi ile 29 Şubat -11 Mart 2016 tarihleri arasında Vakıfbank İstanbul Sanat Galerisi’nde.

Aylin Menekşe, “Disleksi” adlı kişisel sergisinde tarihsel olarak insanoğlunun farklı dönemlerine ait kayıtları resmediyor. Kültürel ve sosyal kayıtların yanı sıra insan algısının ürettiği canlı cansız imajlardan kolajları içeren çalışmaları insan algısının çalışma yöntemleri ve bellek oyunlarını içeriyor. Zaman ve mekan kavramlarını bir birine örtüştürerek oluşturduğu kompozisyonlarında geçmiş kayıtlarımızı yeni bir okuma ile farklı bir anlatım biçimi ve kodlamalar kullanarak kendi yorumlarını aktarmaya çalışıyor.

Aylin Menekşe bu projesinde, kısaca öğrenme zorluğu ve bozukluğu olarak tanımlanabilecek Disleksi’ye de dikkat çekmek, bilinç yaratmak istedi ve serginin gelirinin yarısını Türkiye Disleksi Vakfı’na bırakıyor. VakıfBank İstanbul Genel Müdürlük Sanat Galerisi’nde gerçekleştirilecek olan sergi, 11 Mart’a kadar sergi izleyiciye açık olacak.

