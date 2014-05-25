Diyarbakır Kitap Fuarı beş yaşında!

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Diyarbakır Kitap Fuarı, 20 Mayıs'ta beşinci kez kapılarını ziyaretçilerine açmaya hazırlanıyor

20 - 25 Mayıs 2014 tarihleri arasında TÜYAP Diyarbakır Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek Diyarbakır Kitap Fuarı beşinci kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. Bu sene 150 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla düzenlenecek fuarda geniş bir konu yelpazesi içinde konferans, söyleşi, panel, şiir dinletisi gibi 50 kültür etkinliği ve imza günlerinde 300 yazar yer alacak.Girişin ücretsiz olduğu fuar 25 Mayıs’a kadar ziyaret edilebilir.