Dj Tom Costino yeniden!

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13-14 Haziran tarihlerinde Paris Matignon Restaurant’ın eski Resident DJ’ i Tom Costino Fransız elektro tarzını İstanbul sokaklarına taşıyor

Lezzet ve eğlencenin en kaliteli adreslerinden Flamingo Restaurant & Bar her ay misafilerinin karşısına dünyaca ünlü bir DJ ile çıkıyor. Flamingo’ nun Haziran ayındaki sürprizi ise şimdiye kadar Matignon, L’ Arc, George V, Ritz Paris, Hotel Costes, Vip Room gibi en hit mekanlarda ve Paris İbiza, Zürih, Venedik, Roma, Boston, NYC gibi gece hayatının en hareketli şehirlerinde DJ’ lik yapan ve geçtiğimiz aylarda Flamingo’ da da büyük beğeni toplayan Tom Costino olacak.



Fransız elektro tarzını disco ve funk müziğiyle harmanlayan DJ Tom Costino efsanevi beatlerini yeniden çalacak. Tom Costino @Weekend 13-14 Haziran Cuma – Cumartesi geceleri saat 22:00’ dan sonra Flamingo’ da olacak.