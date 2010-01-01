DMX Krew’dan yeni albüm geliyor!

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DMX Krew, Mayıs ayının sonunda ''Shape Shifting Shaman'' isimli yeni albümünü yayınlayacak

Son albümü The March of Stars‘ı 2010′da yayınlayan Ed Upton’ın projesi DMX Krew, mayıs ayı sonunda Shape Shifting Shaman isimli yeni albümünü yayınlayacak. Ed Upton, Factmag’e verdiği röportajda bu albümdeki parçaların orijinal ve daha kişisel parçalar olduğunu söylüyor. DMXKrew, spontane müzik fikirlerinin kendi evinde eski bir synth ve davul seti ile vücut bulmuş halini albümleştiriyor. DMX Krew’un yeni albümünün ilk single’ı ”Paradise Grove”da Factmag aracılığıyla yayınlandı.