Doğadayım serisinin ikinci kitabı

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Zelal Özgür Durmuş, “Doğadayım” serisinin Maymun Manzaraları isimli ikinci kitabıyla yeniden karşımızda.

Tüm dünyadaki maymunların arasında resimli şiirli bir gezintiye çıkan Zelal Özgür Durmuş bizi Sumatra'dan Madagascar'a, oradan Brezilya'nın Yağmur Ormanları'na kadar götürüyor. Bu gezintide doğadaki en yakın akrabalarımızın bazen ilginç, bazen komik, bazense muzip hallerini görüyoruz, insanın Afrika'daki köklerini tanıyoruz.

Çocuklara doğayı anlatmak ve gözlemlemeyi öğretmek için yola çıkan Doğadayım serisi, insan olarak doğanın bir parçası olduğumuza dikkat çekiyor. "Doğadayım" Serisi, Ağaçlar, Kedigiller ve Balıklar kitapları ile devam edecek.