Dünyanın en zengin kadınlarından Dona Gracia’nın XVI.
yüzyılda siyasete ve ülkeler arası ilişkilere yön veren bir güç haline
dönüşmesinin çarpıcı hikayesi, yazar Aaron Nommaz’ın derin araştırmaları, sakin
anlatımı ve ustalıklı kurgusuyla tarihe not düşen ender romanlardan biri olarak
kitapevi raflarındaki yerini aldı.
Destek Yayınları tarafından piyasaya çıkartılan “Dona
Gracia” , bir Yahudi ailesinin kızı olarak dünyaya gelen ve süreç içinde
Dünya’nın sayılı bankerleri arasına girmeyi başararak dönemin büyük sultanı
Kanuni Sultan Süleyman’ın devlet hazinesine hatırı sayılı miktarda kredi açan
Dona Gracia’nın tutku, ihtiras, zeka ve deha dolu ibretlik yaşam öyküsünü roman
kurgusuyla anlatıyor.
Dona Gracia, Hürrem Sultan’la kurduğu dostluk sayesinde de
sarayın terk edilemez konuklarından biriydi.
Zekasıyla Kanuni Sultan Süleyman’ın da hayranlığını kazanan Dona Gracia,
o dönemde Avrupa’nın dört bir yanındaki sinagogları birer istihbarat merkezi
haline dönüştürmeyi başarmış, Sokullu Paşa’yla amansız bir mücadeleye girişmiş,
Osmanlı’nın ticaret, bankerlik ve özel girişimler konusunda devrinin çok
ilerisinde bir vizyona sahip olmasında etkin olmuş güçlü bir karakter.
Dona Gracia’nın heyecan dolu ve nefes kesici yaşam hikayesi,
tek solukta okunacak ve hiçbir zaman akıldan çıkmayacak…