yazar Aaron Nommaz’ın dünyanın en zengin kadınlarından Dona Gracia’nın hikayesini yazdı.

Dünyanın en zengin kadınlarından Dona Gracia’nın XVI. yüzyılda siyasete ve ülkeler arası ilişkilere yön veren bir güç haline dönüşmesinin çarpıcı hikayesi, yazar Aaron Nommaz’ın derin araştırmaları, sakin anlatımı ve ustalıklı kurgusuyla tarihe not düşen ender romanlardan biri olarak kitapevi raflarındaki yerini aldı.

Destek Yayınları tarafından piyasaya çıkartılan “Dona Gracia” , bir Yahudi ailesinin kızı olarak dünyaya gelen ve süreç içinde Dünya’nın sayılı bankerleri arasına girmeyi başararak dönemin büyük sultanı Kanuni Sultan Süleyman’ın devlet hazinesine hatırı sayılı miktarda kredi açan Dona Gracia’nın tutku, ihtiras, zeka ve deha dolu ibretlik yaşam öyküsünü roman kurgusuyla anlatıyor.

Dona Gracia, Hürrem Sultan’la kurduğu dostluk sayesinde de sarayın terk edilemez konuklarından biriydi. Zekasıyla Kanuni Sultan Süleyman’ın da hayranlığını kazanan Dona Gracia, o dönemde Avrupa’nın dört bir yanındaki sinagogları birer istihbarat merkezi haline dönüştürmeyi başarmış, Sokullu Paşa’yla amansız bir mücadeleye girişmiş, Osmanlı’nın ticaret, bankerlik ve özel girişimler konusunda devrinin çok ilerisinde bir vizyona sahip olmasında etkin olmuş güçlü bir karakter.

Dona Gracia’nın heyecan dolu ve nefes kesici yaşam hikayesi, tek solukta okunacak ve hiçbir zaman akıldan çıkmayacak…