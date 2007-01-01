Dormen isyan etti!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Feriköy'deki 'Haldun Dormen Sahnesi', faks yoluyla 2 milyon 100 bin dolara satılığa çıkartıldı. Usta tiyatrocu Dormen, "Ne olur adımı silin" diye isyan etti.

Feriköy’deki ‘Haldun Dormen Sahnesi’, faks yoluyla 2 milyon 100 bin dolara satılığa çıkartıldı. Dormen, ‘Haldun Dormen Sahnesi’nden adının çıkarılmasını isteyerek “Orası, bakımsız, pislik içinde bir yer oldu. Dormen Tiyatrosu’nun ve benim geçmişimize ayıp ediliyor. Ne olur benim adım oradan silinsin’ dedi.



Usta tiyatrocu Haldun Dormen’in 1957’de Feriköy’de kurduğu 2007’ye kadar olan 50 yıllık süreçte 120 oyun sahnelenen Dormen Tiyatrosu, birçok tiyatrocunun yetişme merkezi oldu. Dormen, İstanbul ’un başlıca kültür merkezlerinden biri haline getirdiği ‘Dormen Tiyatrosu’nu yüksek kirasını ödeyemediği için 2007’de kapatmak zorunda kalırken yerine İdil Sineması açıldı. Ne var ki dönemin Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Haldun Dormen’e jest yaparak sinema salonunun adını ‘Şişli Belediyesi Kültür Merkezi Haldun Dormen Sahnesi’ olarak değiştirdi. Sinema salonu olarak iş yapmayan ‘Haldun Dormen Sahnesi’nin satılması için geçtiğimiz günlerde Derya Uygun Gayrimenkul ile anlaşıldı. Emlak ofisi, İstanbul’daki bütün sinemacılara bir faks göndererek ilgilenenler için Haldun Dormen Sahnesi’nin sinema salonu olarak kullanmaya oldukça elverişli olduğunu belirtti. 750 koltuk kapasiteli ve kat mülkiyetine sahip salona 2 milyon 100 bin dolar istendi. Adının verildiği Haldun Dormen Sahnesi’nin satılığa çıkarılması üzerine görüşünü aldığımız Haldun Dormen, ilginç bir açıklama yaparak salondan adının silinmesini istedi.



‘Bakımsız bir yer’

Haldun Dormen şunları söyledi: “Şişli Belediyesi, jest yaparak benim 50 yıl boyunca ‘Dormen Tiyatrosu’ olarak oyunlar sahnelediğim tiyatroyu kapatmamdan sonra İdil Sineması olan salonun adını ‘Haldun Dormen Sahnesi’ olarak değiştirmişti. Ne var ki orası artık ‘Haldun Dormen Sahnesi’ olarak anılmasın, orada benim adım geçmesin. Çünkü orası bakımsız, pislik içinde bir yer oldu. Salona adım verildi ama bakımı yapılmadı. Bu nedenle oranın adının artık ‘Haldun Dormen Sahnesi’ olarak geçmesini istemiyorum. Benim adımın çıkarılmasını talep ediyorum. Çünkü bakımsız, pislik içinde olan bir yerin adımla anılmasını istemiyorum. Bu şekilde Dormen Tiyatrosu’nun ve benim yarım yüzyıllık geçmişimize ayıp ediliyor. İlgililerden ricam o salondan ‘Haldun Dormen’ adının çıkarılması. Ne olur oradan adımı silin.”